«Для нас честь – быть частью большой Русской Арктики»: Андрей Чибис выступил с докладом на международном «Дне Арктики»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с докладом о развитии региона в рамках международного онлайн-форума «День Арктики», организованного Госкорпорацией «Росатом».

В обсуждении насущных проблем освоения арктического макрорегиона очно и в формате видеоконференции приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель генерального директора ГК «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, представители российского и зарубежного бизнеса, государственных структур, научных организаций.

Открывая «День Арктики», глава «Росатома» Алексей Лихачёв огласил приветствие в адрес участников форума от Президента РФ Владимира Путина.

«В нашей стране проблематике развития северных территорий традиционно уделяется большое внимание. Российская Федерация последовательно укрепляет взаимодействие с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета. Сейчас, в период российского председательства в Совете, мы нацелены на всемерное повышение эффективности этой важной многосторонней структуры, на реализацию в её рамках перспективных взаимовыгодных совместных проектов. Уверен, что только сообща мы сможем превратить арктический регион в пространство мира, сотрудничества и взаимного доверия», - отмечено в приветствии главы государства.

Заместитель председателя правительства РФ, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев в своём приветственном слове напомнил о беспрецедентных мерах, принятых правительством России в целях ускоренного развития Арктической зоны страны. Утверждены Основы государственной политики, Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Принят федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности. Для повышения инвестиционной привлекательности региона продолжается модернизация арктических преференциальных режимов. В 2020 году вся российская Арктика стала особой экономической зоной.

«У этой работы уже есть результаты. Сегодня преференциальными режимами АЗРФ воспользовались 128 резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций более 300 миллиардов рублей. В Арктике работают крупнейшие российские компании, которые не только инвестируют в освоение арктических месторождений сотни миллиардов рублей, но и строят заводы, инфраструктуру, аэропорты, флот, жильё. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным перед нами поставлены большие задачи, связанные с освоением Северного морского пути», - подчеркнул вице-премьер.

Главной иллюстрацией практического действия принятых в интересах Арктики мер стала презентация текущего развития Мурманской области, представленная губернатором Андреем Чибисом. Глава региона сделал особый акцент на том, что, несмотря на официально признанный статус «столицы Арктики», Мурман не «тянет одеяло на себя».

«Это честь для нас – быть частью большой Русской Арктики. Мы не делим Арктику между собой, а с момента образования Мурманской области и по сей день стараемся активно вкладывать все наши возможности, ресурсы в развитие этой стратегической территории, важной не только для нашей страны, но и для всего мира», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в развёрнутом докладе губернатор затронул основные направления развития региона на данный момент. Среди них: проект комплексного развития Мурманского транспортного узла; крупные проекты, реализуемые на западном берегу Кольского залива (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК», апатитовый терминал ООО «Морской Терминал Тулома», контейнерный хаб ООО «Русатом Карго», рыбный терминал ООО «Терминал «Ударник»); создание уникального инвестклимата за счёт преференций в рамках Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики»; проект «Новый Мурманск» – преображение участка портовой территории в международный центр арктического туризма; комплекс мероприятий по созданию «зелёной» экономики и энергетики; перспективы газификации Мурманской области; научно-образовательные проекты, такие как создание в Териберке международной арктической станции «Снежинка-2» и трансформация МГТУ в инженерно-технический научно-образовательный кластер «Университет 3.0».

«Принципиально важно, чтобы наши ребята получали хорошее образование, чтобы к нам приезжали за образованием. Так мы обеспечим кадрами те проекты развития, которые сегодня уникальны для всей Арктики и делают российскую Арктику весьма конкурентоспособным регионом в мировом масштабе. То, что сегодня делается Правительством Российской Федерации, Юрием Петровичем Трутневым, Миндальвостокразвития, – бесценно, потому что это не просто концепции, стратегии, слова, а конкретные решения, дающие совершенно другую динамику роста экономики арктических регионов. Отдельное спасибо корпорации «Росатом» за плотное сотрудничество и поддержку нашего региона», – подытожил Андрей Чибис.