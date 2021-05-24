Для нас любой груз – «форматный» - начальник грузового района №2 АО «ММТП» Игорь Кукунин

На «арктическом» причале АО «ММТП» успешно обработан еще один «неформатный» груз – катер, который поступил в Мурманскую область и будет эксплуатироваться на одном из рыбоводных хозяйств региона. Как рассказали специалисты порта, несмотря на нестандартные габариты, сама по себе работа с грузом не составила труда, а его перемещение с автоплатформы на воду заняло всего несколько минут.

«Наше крановое оборудование, квалификация специалистов и опыт работы позволяют работать с любым самым сложным грузом. Можно сказать, что для нас любой груз – «форматный»», - отметил начальник грузового района №2 АО «ММТП» Игорь Кукунин.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.