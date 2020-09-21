Для нас туризм – это отрасль экономики - губернатор Андрей Чибис и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетили Печенгский район

В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова вчера посетили Печенгский район и осмотрели территорию, на которой предполагается реализовать проект «Порт Лиинахамари».

Проект «Норникеля» уже получил статус резидента Арктической зоны Российской Федерации от Мурманской области. «Порт Лиинахамари» призван стать якорным в создаваемом в регионе туристическом кластере. Его реализация будет проходить поэтапно, до 2026 года планируется создать порядка 250 новых рабочих мест.

Глава Ростуризма Зарина Догузова высоко оценила туристические возможности Лиинахамари.

«Лиинахамари – одна из потенциальных точек роста туризма. Мурманская область – всего лишь в двух часах лета от Москвы и ты – в настоящей Арктике, на краю света у Баренцева моря! Это и невероятная величественная красота природы, северное сияние, культура и традиции коренных народов, местная гастрономия», – отметила Зарина Догузова.

По словам руководителя Ростуризма, в таких местах, как Лиинахамари, возможно создавать комфортную и доступную инфраструктуру, которая одновременно не нарушала бы экологию Крайнего Севера.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Зарину Догузову за визит в Мурманскую область.

«Для нас туризм – это отрасль экономики. И мы показываем все возможные точки роста в этом направлении. Совместно с компанией «Норникель» мы работаем над проектом «Порт Лиинахамари», ведь это уникальная территория с удобной логистикой и большим потенциалом для направления туристического потока», – подчеркнул Андрей Чибис.