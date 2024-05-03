«Для нашей молодёжи это – настоящее погружение в реальность, погружение в правду, в историю нашей Великой Победы»: губернатор Андрей Чибис о патриотическом эшелоне «Сила в правде»

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых прибытию в Мурманск патриотического эшелона «Сила в правде». Глава региона поблагодарил Министерство обороны России в лице офицеров-организаторов за масштабную акцию, которая позволяет протянуть нить памяти о победах российского народа на полях сражений Великой Отечественной войны и сегодняшней специальной военной операции.

«Священная воля российских людей – помнить своих защитников, своих героев, которыми мы гордимся: тех, кто защитил, освободил нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто сегодня защищает нашу Родину на полях специальной военной операции. Наши ребята, в том числе воины-североморцы, а также мобилизованные из разных городов Мурманской области, сегодня героически отстаивают ту победу, которая досталась нам очень дорогой ценой. Принципиально важно помнить, знать и чтить свою историю. В смутные 90-е годы были переживания, но осталась ли эта память в молодом поколении? Сегодня можно смело сказать – осталась», – отметил глава региона в ходе торжественного митинга.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что благодаря решению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу жители Мурманской области имеют возможность прикоснуться к истории Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также увидеть, какой противник сегодня противостоит нашим Вооружённым Силам в зоне специальной военной операции.

«К сожалению, в современном мире пытаются забыть уроки истории Второй мировой войны, и нашей армии снова приходится бороться с нацизмом. В том числе военнослужащие Северного флота воюют профессионально, самоотверженно, мужественно и героически. 18 североморцев стали Героями Российской Федерации, более 10 тысяч удостоены государственных наград. И как бы враг ни старался, он будет разбит, Победа будет за нами», – сказал Константин Кабанцов.

Начальник эшелона генерал-майор Геннадий Тучин сообщил, что сегодня –семидесятая остановка поезда «Сила в правде».

«История нашей страны, история нашего великого народа должна не просто коваться на полях сражений в ратных трудах и подвигах, она должна коваться в наших сердцах. В этом эшелоне едут ребята, которые прошли этапы сегодняшней войны и готовы рассказать правдиво и честно о том, как мы сегодня отстаиваем нашу независимость и нашу правду на Донбассе», – добавил Геннадий Тучин.

С приветственным словом к собравшимся обратился также председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Мы безмерно гордимся земляками, которые сражались за наше будущее в годы Великой Отечественной войны, и воинами, которые в рамках специальной военной операции отстаивают независимость Отчизны, - отметил спикер Думы. – Сегодня на Донбассе наши военнослужащие и добровольцы ведут борьбу с теми, кто пытается исказить величие подвига советского солдата, кто утратил историческую память. Не сомневаюсь, что акция «Сила в правде» укрепит веру в нашу армию и силу русского оружия, станет существенным вкладом в воспитание молодёжи в духе патриотизма!

В рамках мероприятия состоялась церемония присвоения трём юнармейским отрядам региона имен героев, погибших в ходе СВО при исполнении воинского долга. Отряды получили имена Героя России Дениса Васильченко, кавалера ордена Мужества Александра Беляева, кавалера ордена Мужества ефрейтора Никиты Нильцигаева.

Также на перроне состоялась церемония принятия в юнармейцы учащихся города-героя Мурманска.

Для губернатора, почётных гостей, а также юнармейцев, нахимовцев и пришедших на мероприятия северян, состоялась экскурсия по эшелону.

«Казалось бы, мы уже много знаем про специальную военную операцию, однако в каждом вагоне представлена новая информация, которая интересна даже для нас, кто, что называется, погружён в тему. А для нашей молодёжи это настоящее погружение в реальность, погружение в правду, в историю нашей Великой Победы и в то, как сегодня бойцы, абсолютно достойные поколения победителей, опять защищают нашу страну», – отметил Андрей Чибис.

Затем губернатор, командующий Северным флотом, а также организаторы мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Фото: https://gov-murman.ru