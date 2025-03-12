Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 11:30
Для нового терминала аэропорта «Мурманск» построят новую электрокотельную
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения нового терминала аэропорта «Мурманск» «Россети Северо-Запад» построят электрокотельную. Новый объект теплоснабжения – это 11 тепловых модулей общей мощностью 6,1 МВт, 1,5 километра линии электропередачи и трансформаторная подстанция.
Специалисты уже подготовили участок под фундамент. Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на второй квартал текущего года.
Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проводимые мероприятия отвечают целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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