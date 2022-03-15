Для новых туристических объектов в Мурманской области будет введена нулевая ставка НДС

Новая федеральная мера поддержки туристической отрасли поддержана Правительством РФ. Для новых гостиниц и других туристических объектов введена нулевая ставка НДС. Планируется, что это будет способствовать сдерживанию ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые 5 лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Также нулевую ставку НДС планируется применять в отношении гостиниц, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию.

«Эта мера очень актуальна и своевременна. В Мурманской области сейчас строятся и вводятся новые объекты, в том числе в Териберке, Кировске, Кандалакше. Предприниматели с начала реализации своих проектов чувствовали поддержку государства как резиденты Арктической зоны, а сейчас дополнительная налоговая льгота, доступная уже реализованным проектам, поможет сократить расходы и дать дополнительный стимул развитию внутреннего туризма», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.