Во время эпидемии коронавирусной инфекции, когда обеспечение кислородом жизненно важно пациентам с тяжёлыми состояниями поражения органов дыхания, правительство региона и «НОВАТЭК» нашли быстрое и эффективное решение для обеспечения МОКБ им. Баяндина необходимым кислородным оборудованием.

Для нужд Мурманской областной больницы будет закуплена и установлена стационарная кислородная станция. Это оборудование является одним из ключевых элементов систем жизнеобеспечения медицинских учреждений. Эта современная автономная система позволит производить из окружающего воздуха чистый кислород, полностью удовлетворяющий медицинским требованиям. Такая станция очень долговечна и будет много лет служить больнице, помогая сохранять жизни её пациентам.

На время развертывания станции, которое займёт около 3 месяцев, больница будет оборудована системой регазификации жидкого кислорода. Это решение позволит оперативно организовать поставку кислорода в трубопроводную инфраструктуру больницы. Оборудование обеспечит бесперебойное запитывание всех постов с подачей кислорода и аппаратов ИВЛ медицинского учреждения. Установка мобильной кислородной системы и обеспечение ее функционирования также будет профинансировано ПАО «НОВАТЭК», пишет Министерство информационной политики Мурманской области.