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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 11:00

Для обеспечения эффективного использования Северного морского пути в Мурманской области реализуется пять инвестиционных проектов

В Мурманской области для обеспечения эффективного использования Северного морского пути реализуется пять инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 112,9 миллиарда рублей. Об этом в ходе доклада на заседании правительства региона о текущих результатах реализации экономических приоритетов арктической стратегии в Мурманской области 26 ноября сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. 

Как отметила вице-губернатор, одной из целей государственной программы по развитию Арктики является рост количества перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 90 миллионов тонн к 2030 году.

«Развитие транспортно-логистического комплекса является одной из ключевых точек роста. В данном направлении в Мурманской области реализуются проекты: комплекс для перегрузки угля и генеральных грузов МТП «Лавна», проект «Витино: морской порт и нефтебаза», транспортно-логистический узел «Русатом Карго», терминал минеральных удобрений «Морской терминал Тулома» и терминал «Ударник», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Говоря о поддержке инвесторов в Мурманской области заместитель губернатора подчеркнула, что в регионе стабильно растёт число резидентов преференциальных режимов, а система преференций совершенствуется.

«Так, в текущем году смягчены требования к потенциальным резидентам АЗ РФ из числа представителей малого бизнеса. Эти изменения позволяют при определении минимально необходимого объёма капитальных вложений учитывать затраты на приобретение необходимого оборудования. С учетом наших предложений эти изменения касаются предприятий сферы услуг, например, производства пищевых продуктов, строительных материалов, мебели и прочих. Перечень обширный и включает более 60 видов деятельности», – отметила Ольга Кузнецова.

Для дополнительной поддержки масштабных инвестиционных проектов в регионе работает механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, обеспечивающий стабильные условия ведения деятельности. Уже заключено три таких соглашения с объёмом инвестиций в сумме 85 миллиардов рублей.

«Также с этого года мы активно используем механизмы «инфраструктурного меню». Порядка 20 миллиардов рублей планируется вложить в создание инфраструктуры. Это в том числе инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 3,4 миллиарда на проект «Новый Мурманск», также реструктуризация бюджетного долга на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов– системы водоснабжения Мурманска и электроснабжения территории», – рассказала Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, вице-губернатор отметила, что сейчас прорабатывается вопрос строительства подстанции на западном берегу Кольского залива в рамках механизма арктической концессии с предварительной суммой капитальных вложений 3 миллиарда рублей.

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
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Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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