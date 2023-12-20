Для обеспечения правопорядка и безопасности в период праздничных дней планируется задействовать сотрудников МВД, Росгвардии, частных охранных организаций, народных дружинников и казачества

Глава региона Андрей Чибис вчера провёл очередное заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области. Ключевой вопрос повестки – обеспечение безопасности подготовки и проведения новогодних, рождественских праздников и дополнительные меры по защищенности объектов и мест массового пребывания людей.

В заседании в формате видеоконференции приняли участие представители правоохранительных органов, органов государственной власти, исполнительных органов и органов местного самоуправления Мурманской области.

Открывая заседание, Андрей Чибис поблагодарил организаторов уже прошедших новогодних мероприятий, в том числе губернаторских ёлок, за их безопасное проведение.

В целом обстановка в сфере противодействия терроризму в преддверии Нового года и Рождества на территории Мурманской области является стабильной и контролируемой спецслужбами и правоохранительными органами. Ведётся её постоянный мониторинг, в том числе на основе информации, поступающей из различных источников, СМИ и сети интернет.

Глава региона подчеркнул, что вопрос безопасности сейчас – приоритетный, и внимание к нему снижать нельзя.

«Как мы все понимаем, уровень вызовов, внешнего воздействия на страну, в том числе нашу область, высокий. И совершенно очевидно, что рост рисков таких попыток есть, особенно в новогодние праздники. Ещё раз прошу правоохранительные органы, федеральную службу безопасности, глав администраций муниципалитетов и руководителей подведомственных организаций обратить внимание на дополнительные меры безопасности объектов критической и транспортной инфраструктуры, энергетических и социальных объектов, особенно мест массового пребывания людей. Понятно, что все сейчас готовятся к Новому году, но ещё раз обращаю внимание – снижать уровень внимания к вопросам безопасности нельзя. Я прошу всех быть в полной готовности. Наша общая задача – безопасность граждан. Уверен, что все необходимые для этого меры будут приняты», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках грядущих праздников в мероприятиях по охране правопорядка планируется задействовать сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников Росгвардии, частных охранных организаций, народных дружинников и казачества.

Глава региона также призвал граждан сохранять бдительность, обращать внимание на посторонние и подозрительные предметы, не поддаваться на провокации и обязательно сообщать сотрудникам органов внутренних дел о всех нарушениях общественного порядка.

Фото: https://gov-murman.ru