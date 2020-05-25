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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.20 16:00

Для обеспечения временной занятости северян в регионе создано более 1000 рабочих мест

Для обеспечения временной занятости граждан, потерявших заработок в период пандемии коронавируса, в муниципалитетах Мурманской области создано более 1000 рабочих мест. Северян привлекают к временным общественно-полезным работам (ВОПР). Дополнительная мера государственной поддержки рассчитана на два месяца – в период с мая по июнь включительно.

Подробнее о ходе реализации комплекса мероприятий, направленных на социальную поддержку населения в условиях действующих ограничительных мер, на оперативном совещании доложила вице-губернатор – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Для организации временной занятости граждан в муниципалитетах региона создано 1066 рабочих мест. Северяне оказывают услуги по доставке лекарств, продуктов питания и корреспонденции, привлечены к погрузо-разгрузочным и малярным работам, уборке и благоустройству территорий, дезинфекции общественных пространств, вырубке кустарников. Выступая с докладом, замгубернатора отметила, что оплата труда производится за счёт средств областного бюджета с учётом фактически отработанного времени. Максимальный размер заработной платы за месяц составляет 41848,5 рубля.

Данная мера социальной поддержки граждан активно заработала в Кандалакшском районе. На сегодняшний день 221 человек получили направления на ВОПР, из них 100 – трудоустроены. Как пояснил глава муниципального образования Михаил Павлов, в населенных пунктах выполняются различные виды работ, в частности порядка 20 общественных территорий приведены в надлежащее состояние после весенне-зимнего периода.

К оплачиваемым общественным работам по уборке городских территорий активно подключились предприниматели Кировска, оставшиеся без постоянного заработка. На сегодняшний день 117 человек, обратившихся в центр занятости населения для поиска работы, направлены на выполнение ВОПР, ежедневный прирост количества заявителей составляет 20-25 человек. В Апатитах к общественным работам привлечены 63 местных жителя.

Главы муниципалитетов поблагодарили губернатора и правительство Мурманской области за введение дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии COVID-19, отметив их эффективность. Андрей Чибис также поручил доработать и запустить в регионе программу трудоустройства подростков на летний период. Этот вопрос будет детально рассмотрен на ближайшем заседании регионального правительства, которое состоится 28 мая, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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