Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 11:00
Для областного клинического многопрофильного центра приобретут систему рентгеновской компьютерной томографии всего тела
Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил процедуру по определению поставщика системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела для нужд Мурманского областного клинического многопрофильного центра.
Торги проходили в виде электронного аукциона, победителем признана мурманская компания ООО «Нордмедсервис», взявшая на себя обязательства по надлежащему исполнению контракта.
С компанией заключён муниципальный контракт на сумму 69,2 млн рублей.
Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, помимо поставки системы, поставщику необходимо осуществить ввод в эксплуатацию медицинского изделия и обучить правилам эксплуатации специалистов, работающих с ним.
Фото: https://gov-murman.ru
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Fylhtq95
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