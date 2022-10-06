Для областного онкодиспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретен компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф на 128 срезов поступил в Мурманский областной онкологический диспансер в рамках регионального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» за счёт средств федерального бюджета.

В настоящее время оборудование введено в эксплуатацию, медицинский персонал проходит обучение.

Новый аппарат позволяет детализировать изображение и исследовать мелкие образования за более короткое время, что в значительной степени улучшает диагностические возможности онкодиспансера. Кроме того, одним из основных преимуществ данного аппарата является меньшее время сканирования и, соответственно, снижена лучевая нагрузка на пациента.

В настоящее время медицинский персонал проходит обучение по работе на данном оборудовании. До конца 2022 года, после получения необходимых разрешительных документов, на аппарате начнут проводить исследования.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в 2022 году на мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» по борьбе с онкологическими заболеваниями предусмотрено более 100 млн рублей. На эти средства переоснащаются Мурманский областной онкологический диспансер и Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина. В частности, до конца года ожидается поступление ультразвуковых аппаратов, которые будут оснащены специальными онкопакетами, и лабораторного оборудования.

Фото: https://gov-murman.ru