Для областных учреждений соцобслуживания населения поставлен новый специализированный транспорт
Завершена поставка новых автомобилей для областных учреждений социального обслуживания населения за счет средств резервного фонда правительства Мурманской области, целенаправленно выделенных по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в октябре текущего года.
Накануне Нового года специализированные автомобили получили Апатитский и Печенгский комплексные центры социального обслуживания населения.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, транспорт оснащён специальным оборудованием и отвечает всем современным требованиям безопасности перевозок пассажиров, обеспечивая комфортные условия для оказания услуги «Социальное такси» и перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья к месту предоставления социальных услуг.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433865/#&gid=1&pid=1