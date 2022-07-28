Для органов местного самоуправления Мурманской области обновят KPI

Качество и эффективность работы органов местного самоуправления будут оценивать по 19 показателям. Они условно делятся на 5 блоков: политический, экономический, инфраструктурный, социальный и административный. Большинство из них статистические. Уровень доверия к власти будут оценивать с помощью социологических исследований. Это значит, что оценку работе местных властей в первую очередь поставит население.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, о системе оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области доложила вчера первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на выездном заседании регионального правительства в Оленегорске.

«Мы пересмотрели систему оценки деятельности муниципальных властей и подготовили предложения по корректировке. Мы создаем такую систему, при которой все уровни власти будут слаженно работать на достижение конкретных показателей, прямо влияющих на качество жизни северян», — отметила Оксана Демченко.

Из 41 показателя для оценки ранее использовали 13. По итогам 2021 года применят уже 19. Среди новых критериев – степень исполнения национальных проектов и народной стратегии «На Севере – жить!».

По словам Оксаны Демченко, работа местной власти по ключевым проектам и программам, в том числе регионального уровня, оказывает прямое влияние на их реализацию в целом, а значит и на то, как будет меняться жизнь северян.

В отличие от предыдущих лет, для муниципальных властей будут установлены плановые значения для достижения показателей.

«Итоги 2021 года будем оценивать по фактическим значениям. На 2022 и 2023 годы плановые значения уже будут установлены, и оценка будет проходить с учётом их достижения. Это будет переходный период. Полноценно достижение плановых значений первый раз будет учитываться в оценке эффективности деятельности за 2023 год в 2024 году. Муниципалитеты будут распределены по группам с учётом исходных условий. Очевидно, что условия для достижения поставленных целей отличаются в Мурманске и, например, в Заозерске. Задачи будут ставиться с учётом объективных особенностей», — уточнила Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/