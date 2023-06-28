Для педагогов дефицитных специальностей, переехавших в Мурманскую область, установлены выплаты в 500 тысяч и 1 млн рублей

В ходе заседания правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова уделила особое внимание мероприятиям по поддержке педагогических работников, а также мотивационным программам для специалистов из других регионов, которые реализуются в Кольском Заполярье в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

С 1 сентября 2023 года в Мурманской области начнут действовать новые меры поддержки. Так, молодые специалисты, приступившие к работе в школах, детских садах и колледжах Кольского Заполярья, по завершении учебного года получат единовременное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Для педагогов первой и высшей квалификационных категорий устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 и 15 тысяч рублей. Заслуженным учителям Российской Федерации выплата будет увеличена в два раза и составит 20 тысяч рублей ежемесячно.

Также в регионе вводится новая единовременная выплата педагогическим работникам, переехавшим в Мурманскую область и устроившимся на дефицитные вакансии: 500 тысяч или 1 млн рублей в зависимости от стажа педагога.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ранее по решению губернатора работники сферы образования и молодые ученые Мурманской области получили право на 1,5 млн рублей, которые могут быть потрачены на строительство или покупку дома по программе «Свой дом в Арктике». Помимо этого, для педагогов, переехавших в регион, и молодых ученых будет действовать компенсация аренды жилья в размере до 25 тысяч рублей.

Меры поддержки будут реализованы в целях закрепления статуса педагога в обществе и привлечения специалистов в систему образования Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru