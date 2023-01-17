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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.23 11:30

Для педагогов Мурманской области действует комплекс мер поддержки

2023 год указом Президента РФ объявлен Годом педагога и наставника. На всех уровнях государственной власти важность миссии и ценность труда учителей подчёркнуты особым вниманием. На оперативном совещании правительства Мурманской области 16 января министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала о мерах поддержки для региональных педагогов.

В прошлом году 40 педагогов прибыли в посёлки и малые города Мурманской области по программе «Земский учитель», каждый из них получил выплату в 1 млн рублей. Диана Кузнецова подчеркнула, что программа будет продлена минимум до 2024 года.

Фактически начисленная заработная плата молодого специалиста (на 1 ставку) составляет порядка 40,5 тысячи рублей. Сегодня на педагогических специальностях по программам высшего и среднего профессионального образования обучаются почти 2 тысячи студентов. Молодые специалисты получат единовременную выплату при трудоустройстве, которая составляет 6 окладов и 20% надбавки в течение первых трёх лет работы.

«Также ежегодно всем педагогам выплачивают разовую материальную помощь. Сельские педагоги получают ежемесячную жилищно-коммунальную выплату до 4 тысяч рублей. Выплату за почётное звание «Заслуженный учитель РФ» на сегодняшний день получают 34 человека, она составляет 10 тыс. рублей ежемесячно», – отметила министр.

Региональная выплата за классное руководство в школах составляет до 8 тысяч рублей ежемесячно, что вместе с федеральной выплатой формирует 19,5 тысячи рублей. Федеральная выплата в 11,5 тысячи рублей также действует для кураторов в колледжах.

Отметим, по решению губернатора Андрея Чибиса, педагоги могут получить сертификат в 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома по программе «Свой дом в Арктике».

Размер премий победителям и призёрам профессиональных педагогических конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям» увеличены в несколько раз и составляют от 100 до 300 тысяч рублей. Премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», чемпионата профмастерства по северным профессиям составляют от 20 до 150 тысяч рублей. Победители и призёры чемпионата «Навыки мудрых» получают от 50 до 150 тысяч рублей.

Также в 2022 году впервые учреждена специальная стипендия за успехи в предыдущем учебном году в учебной и научной деятельности, за активное участие в общественно полезной и военно-патриотической деятельности, в том числе для специалистов до 35 лет – 15 тысяч рублей ежемесячно, в течение календарного года. В этом году 8 педагогов будут получать выплату.

Награды учреждениям, которые стали победителями конкурсного отбора по номинациям лучшие «Городские школы Заполярья», «Сельские школы Заполярья» включают средства на премирование педагогических работников. В 2022 году было направлено 12,8 млн. рублей на поощрение 357 человек.

На базе Института развития образования при поддержке правительства региона создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Программы повышения квалификации и мероприятия реализованы более чем для 2000 педагогов.

Также Диана Кузнецова рассказала о мероприятиях, посвящённых педагогическим работникам, повышению эффективности их работы и престижа профессии, которые пройдут в регионе в Год педагога и наставника. Среди них торжественное открытие Года педагога и наставника, которое состоится 27 января, форум работников дошкольного образования, марафон для молодых педагогов «Время молодых», областной туристический слёт педагогов, общественная акция, направленная на общественное признание педагогов «Учитель учителей», региональная научно-практическая конференция студентов колледжа и учащихся 9-11 классов «Профессия, что всем дает начало» и другие.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, с проектом плана мероприятий можно ознакомиться на сайте Института развития образования. Кроме этого, педагоги могут присылать свои предложения по проведению встреч, конкурсов и фестивалей в 2023 году на адрес: mail@iro51.ru.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23806&page=1

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