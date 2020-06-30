Для перевозки дальневосточной рыбы используют атомоход «Севморпуть»

Лихтеровоз (специализированное судно для перевозки груза в лихтерах или баржах, контейнерах) «Севморпуть», согласно предварительному расписанию, совершит в 2020 году один рейс для перевозки рыбной продукции с Дальнего Восток по Северному морскому пути. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

«Росрыболовство провело совещания с… заинтересованными представителями по вопросам организации постоянной судоходной линии по Северному морскому пути (СМП) для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России. В соответствии с предварительным расписанием, в текущем календарном году состоится один рейс атомного лихтеровоза «Севморпуть», - сообщили в пресс-службе.

Выход из Мурманска запланирован на 15 августа, прибытие в Петропавловск-Камчатский - на 27 августа. Судно должно отправиться в обратный рейс 31 августа и прибыть в Санкт-Петербург 16 сентября.

«Прогнозируемый общий объём рыбопродукции, планируемый к отправке по СМП в текущем году, составляет 30 тысяч тонн», - добавили в Росрыболовстве.

В мае в ходе совещания у президента Путина глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что лихтеровоз «Севморпуть» готов совершать до четырех рейсов в год для поставки рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути.