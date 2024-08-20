Для первых посетителей в Полярном открыли двери «СОПКИ. СПОРТ»

Теперь городская молодёжь может заниматься спортом совершенно бесплатно.

Беговые дорожки, гантели и турники – всё это теперь бесплатно доступно для молодёжи Полярного. В городе воинской славы открыли новое пространство «СОПКИ.СПОРТ», а первые посетители уже опробовали новое оборудование.

Дарья Викторова, спортсменка: «Мне очень понравилось пространство. Оно светлое, просторное, как будто зал стал намного больше, чем был. Очень красиво и очень нравится. Тренажёры очень хорошие».

Зал пространства обустроили на базе спортивного комплекса «Каскад» с плавательным бассейном. В «СОПКАХ.СПОРТ» есть и гребной тренажёр, который пригодиться, например, посетителям секции по плаванию.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В Александровске сегодня открылось второе молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ». Это очень хорошо и замечательно, что у нашей молодёжи будет возможность заниматься не на каких-то кустарных тренажёрах, а на современных, новых, мощных и правильных спортивных снарядах».

В этом году такую же площадку откроют и в Снежногорске. Спортивное пространство работает бесплатно для молодёжи в возрасте до 35 лет.