Для победителей программы «Школьник «Росатома». Собери портфель пятёрок» организовали познавательную экскурсию в учебно-тренировочное подразделение Кольской АЭС

Увлечённые учёбой школьники, дети работников «Колатомэнергоремонт», приняли участие в отраслевой программе – «Школьник «Росатома». Собери портфель пятёрок».

Основная цель программы – повышение мотивации детей к достижению высоких результатов в учёбе, поощрение родителей – сотрудников филиала, членов отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, популяризация атомной отрасли среди молодёжи в местах присутствия АЭС.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», для отличников и хорошистов была проведена интересная программа на самом предприятии «Колатомэнергоремонт»: интересная встреча у входа с костюмированными героями «Марио» - Луиджи и Боузер, дарившими каждому ребёнку символичные золотые медали «Отличников «Росатома».

Директор филиала Игорь Сметанин в торжественной обстановке вручил каждому школьнику диплом и ценные подарки. Специалисты отдела охраны труда «Колатомэнергоремонта» на практике продемонстрировали ребятам, с помощью специальных манекенов, как правильно оказывать первую помощь. Затем школьники отправились на познавательную экскурсию в учебно-тренировочное подразделение Кольской АЭС, где им рассказали об особенностях работы атомной электростанции. После экскурсии детей угостили соком и сладостями, а также показали кабинет директора, главного инженера и его заместителей.

«Приятно находиться в обществе трудолюбивых, старательных и успешных ребят. Мы все гордимся их успехами. Отличные знания, полученные в школе – это фундамент для дальнейшей успешной карьеры», - сказал директор «Колатомэнергоремонт» Игорь Сметанин.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».