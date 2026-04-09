Для поддержки заполярных предприятий прибрежного рыболовства необходимо внести изменения в действующий закон, считает сенатор РФ Елена Дягилева

Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева выступила автором проекта изменений федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Инициатива направлена на устранение правового пробела, препятствующего экспорту рыбной продукции, переработанной на береговых заводах прибрежных регионов из уловов прибрежного рыболовства.

«По экспертным данным, 99% уловов прибрежного рыболовства перерабатывается на береговых предприятиях регионов, при этом не менее половины – экспортируется, обеспечивая не менее 15 млрд рублей ежегодно. Без изменений рыбопромысловые компании отказываются от «прибрежки», что угрожает загрузке заводов, освоению квот и обеспечения экспортных показателей», – пояснила Елена Дягилева.

Парламентарий подчеркнула, что изменения в действующий закон обусловлены реальной ситуацией, с которой столкнулись заполярные рыбаки. Претензии со стороны пограничного органа в связи с поставками продукции на экспорт. По сути, производителю запрещается обрабатывать на своём береговом заводе рыбу, добытую в режиме прибрежного промысла, и выпускать из неё филе для поставок на внешний рынок. По словам Елены Дягилевой, предлагаемое изменение уточняет, что уловы прибрежного рыболовства подлежат доставке на берег для производства и продажи на территории РФ, но не исключает возможность экспорта готовой продукции. Это особенно важно в условиях усиливающегося санкционного давления и изменения конъюнктуры мировых рынков. Сенатор подчеркнула, что ситуация находится в центре внимания главы Заполярья Андрея Чибиса.

«Проблема особенно актуальна для Мурманской области: на заседании территориального рыбохозяйственного совета под председательством губернатора Андрея Чибиса предприятия выразили озабоченность судебной практикой. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота обратилась к главе региона с просьбой поддержать инициативу. В феврале вопрос обсуждался на совещании в Совете Федерации, получив поддержку и на региональном, и на федеральном уровнях», – акцентировала представитель Заполярья в СФ.

Вместе с Еленой Дягилевой авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, депутаты Николай Васильев и Владимир Кашин. На текущий момент инициатива внесена на рассмотрение нижней палатой парламента. Как подчёркивают авторы, принятие законопроекта позволит сохранить прибрежное рыболовство, обеспечить сырьём береговые производства и укрепить продовольственную безопасность.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565355/#&gid=1&pid=1

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
