Для поддержки заполярных предприятий прибрежного рыболовства необходимо внести изменения в действующий закон, считает сенатор РФ Елена Дягилева

Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева выступила автором проекта изменений федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Инициатива направлена на устранение правового пробела, препятствующего экспорту рыбной продукции, переработанной на береговых заводах прибрежных регионов из уловов прибрежного рыболовства.

«По экспертным данным, 99% уловов прибрежного рыболовства перерабатывается на береговых предприятиях регионов, при этом не менее половины – экспортируется, обеспечивая не менее 15 млрд рублей ежегодно. Без изменений рыбопромысловые компании отказываются от «прибрежки», что угрожает загрузке заводов, освоению квот и обеспечения экспортных показателей», – пояснила Елена Дягилева.

Парламентарий подчеркнула, что изменения в действующий закон обусловлены реальной ситуацией, с которой столкнулись заполярные рыбаки. Претензии со стороны пограничного органа в связи с поставками продукции на экспорт. По сути, производителю запрещается обрабатывать на своём береговом заводе рыбу, добытую в режиме прибрежного промысла, и выпускать из неё филе для поставок на внешний рынок. По словам Елены Дягилевой, предлагаемое изменение уточняет, что уловы прибрежного рыболовства подлежат доставке на берег для производства и продажи на территории РФ, но не исключает возможность экспорта готовой продукции. Это особенно важно в условиях усиливающегося санкционного давления и изменения конъюнктуры мировых рынков. Сенатор подчеркнула, что ситуация находится в центре внимания главы Заполярья Андрея Чибиса.

«Проблема особенно актуальна для Мурманской области: на заседании территориального рыбохозяйственного совета под председательством губернатора Андрея Чибиса предприятия выразили озабоченность судебной практикой. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота обратилась к главе региона с просьбой поддержать инициативу. В феврале вопрос обсуждался на совещании в Совете Федерации, получив поддержку и на региональном, и на федеральном уровнях», – акцентировала представитель Заполярья в СФ.

Вместе с Еленой Дягилевой авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, депутаты Николай Васильев и Владимир Кашин. На текущий момент инициатива внесена на рассмотрение нижней палатой парламента. Как подчёркивают авторы, принятие законопроекта позволит сохранить прибрежное рыболовство, обеспечить сырьём береговые производства и укрепить продовольственную безопасность.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565355/#&gid=1&pid=1