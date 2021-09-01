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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 09:30

Для подготовки образовательных учреждений города Полярные Зори к новому учебному году было выделено более 46 млн рублей

В рамках Соглашения между правительством Мурманской области и Государственной корпорацией «Росатом» на благоустройство межшкольного стадиона гимназии №1 направлено 39 млн рублей. На новой спортивной площадке появится зона, предназначенная для подвижных игр, волейбола, баскетбола. Центральным объектом станет футбольное поле, окруженное по периметру беговыми дорожками из мягкой резиновой крошки. Территория будущего спорткомплекса будет обустроена дренажной системой. Строительные работы должны завершиться к середине октября 2021 года.

Часть благотворительных средств Кольской АЭС, 2,6 млн рублей, было вложено в обновление фасада Дома детского творчества г. Полярные Зори. Расходы на частичное обновление крылец в детских садах города, а также полный ремонт цоколя и отмостки школы №3 составили 5 млн рублей.

«Мы стараемся создавать все условия для того, чтобы дети нашего города были здоровы и физически подготовлены. В ряду строящихся спортивных объектов нынешнего года, пожалуй, самым крупнейшим стал межшкольный стадион и, я уверен, он будет оценен школьниками и жителями города по достоинству», - пояснил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС,  1 сентября, в День знаний, 196 учеников города Полярные Зори примут участие в акции «Первый раз в первый класс!». Каждый первоклассник получит брендированные подарки от Кольской атомной электростанции.

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