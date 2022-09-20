Для полного счастья в работе эйчарам не хватает стабильности и хорошего руководства, но больше всего — достойной зарплаты

Для полного профессионального счастья HR-специалистам чаще всего не хватает денег, причём за последние 8 лет число рекрутеров, мечтающих о повышении своих доходов, выросло на треть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котром приняли участие 1000 кадровиков, менеджеров по персоналу и рекрутеров, имеющих постоянную работу.

21 сентября в России отмечается день HR-менеджера. Чего не хватает эйчарам для полного профессионального счастья? Чаще всего денег: о повышении зарплаты мечтают 43% опрошенных. По словам 13%, им не хватает чувства стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Каждый десятый (10%) признаётся, что мечтает о хорошем адекватном руководителе, 8% скучает по интересным задачам и проектам. Профессионального развития хотели бы 6% HR-специалистов, карьерного роста и обучения за счет компании — по 5%. По 3% респондентов сообщили, что для полного профессионального счастья им не хватает знаний, опыта и времени, по 2% нуждаются в признании своих заслуг руководством и в комфортном графике работы. Об удобном расположении офиса мечтает 1% менеджеров по персоналу.

По сравнению с 2014 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, более чем на треть выросло число HR-специалистов, которым не хватает денег. Респонденты стали вдвое чаще скучать по интересным задачам и проектам, чуть увеличилось и количество нуждающихся в хорошем руководителе. Впрочем, некоторые потребности менеджеров по персоналу за 8 лет стали чуть менее актуальными: опрошенные реже говорят о нехватке стабильности, профессионального развития, карьерного роста, обучения, знаний и удобного графика. Кроме того, HR-специалисты сегодня несколько меньше нуждаются в признании своих заслуг руководителем и удобном расположении офиса.