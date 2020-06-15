Для получения компенсации за проезд на отдых пенсионеры-северяне смогут прислать в ПФР проездные документы в электронном виде

Минтруд предложил упростить получение компенсации стоимости проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в северных регионах. Согласно подготовленному проекту постановления правительства Российской Федерации, пенсионерам будет предоставлена возможность направления проездных билетов в форме электронных документов.

«Сегодня в случае подачи заявления на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда, проживающие в северных регионах пенсионеры должны довезти проездные документы непосредственно в территориальный орган ПФР. Эту обязанность предлагается исключить. Билеты, подписанные электронной подписью транспортной организации, можно будет отправить через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ПФР одновременно с подачей заявления в электронном виде», - пояснил заместитель министра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов.

Проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности раз в два года могут получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России. За такой компенсацией пенсионеры сегодня обращаются в территориальное отделение ПФР. Подать заявление на компенсацию можно непосредственно в отделении ПФР, по почте, через МФЦ, через портал «Госуслуги», а также через «личный кабинет» на сайте ПФР. При этом в случае подачи заявления через портал «Госуслуги» и «личный кабинет» на сайте ПФР, пенсионер обязан подать подлинники проездных документов непосредственно в территориальный орган ПФР после получения уведомления о получении его заявления. Согласно предложениям Минтруда, пенсионер сможет направить документы, подтверждающие его проезд, путем прикрепления к заявлению на портале госуслуг или в «личном кабинете» на сайте ПФР.