Для помощи мурманчанам и североморцам задействованы 170 добровольцев
27.01.26 11:00

Для помощи мурманчанам и североморцам задействованы 170 добровольцев

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис посетила пункты помощи северянам, пострадавшим в результате обрыва опор ЛЭП в пятницу, 23 января, в Мурманской области.

Сейчас в нескольких районах Мурманска и Североморска развернуты 15 пунктов на базе городских школ, библиотек, молодёжных центров. Каждый день вместе с сотрудниками учреждений в пунктах трудятся волонтёры, помогая северянам преодолеть трудности, возникшие из-за отключения электричества в домах. Евгения Чибис побывала в кол-центре, где волонтёры принимают звонки от северян, а также пообщалась с жителями и добровольцами в пунктах помощи, развернутых на базе мурманской гимназии №1 и средней образовательной школы №49.

«Сложившиеся ситуация очень похожа на ту, что была во время пандемии коронавируса, когда многие были вынуждены уйти на самоизоляцию. В 2020 году волонтёрское движение было не таким скоординированным, и в сжатые сроки нужно было выстроить эффективные цепочки взаимопомощи. Весь этот опыт сполна пригодился сейчас, когда вновь потребовалось организовывать единую линию звонков для обращения к волонтёрам, поднимать автоволонтеров для доставки продуктов пожилым и мамочкам с маленькими детьми, организовывать точки питания. Ключевая разница – это то, что волонтёры действуют максимально быстро и слаженно, их не приходится долго звать. Мы даже не объявляли массового набора неравнодушных– добровольцы сами отзываются с предложением помочь в чатах. Спасибо им», — сказала Евгения Чибис.

На сегодняшний день для помощи мурманчанам и североморцам задействованы 170 добровольцев. Кроме того, волонтёры помогают доставлять продукты, свечи и фонарики для маломобильных групп населения и участвуют в раздаче еды на полевых кухнях. Примечательно, что, как и в пандемию, неравнодушные: общественники, предприниматели и волонтёры, объединились в движение под единым названием «МыВместе51».

«Пик посещаемости пунктов поддержки приходится на вечерние часы. Люди приходят, чтобы зарядить телефоны, согреться за чашкой чая и просто отдохнуть. Здесь развернуты полевые кухни с горячим питанием, а волонтеры и специалисты предоставляют информацию», – сказал директор МАУ МП «Молодёжь 51» Егор Банишевский.

Отдельное внимание волонтёры уделяют тем, кто не может самостоятельно добраться до пунктов помощи. Связаться с волонтёрами и оставить заявку на получение сухого пайка, а также попросить о помощи можно по бесплатному номерам: 0051 (с мобильного) или 8-800-444-00-51, доб. 2.

В Североморске: маломобильным и с маленькими детьми по телефонам: 8 (815-37) 495-32 или 8 (815-37) 420-59.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561110/#&gid=1&pid=5

