Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностей

18 июня вышла вторая часть интервью «Vgudok» с коммерческий директором НТК Сергеем Ермолаевым. В нём зашла речь о пропускных возможностях на мурманском направлении.

Напомним, в первой части интервью Сергей Ермолаев выдвинул тезис о необходимости изменения государственного отношения к экспорту угля. Квинтэссенция его предложения: вывезти из страны как можно больше угля и как можно быстрее (без ущерба для других грузов на путях РЖД).

В новом интервью - второй части серьёзной темы коммерческий директором НТК отмечает, что инвестиций становятся всё больше, сроки растут, а результаты становятся все более отдаленными и менее предсказуемыми. Альтернативой, а лучше дополнительным проектом могла бы стать расшивка узких мест на западных направлениях.

Сергей Ермолаев утверждает, что, если мы будем думать об экспорте угля, как абсолютном благе для страны, и вопросы распределения выгод от экспорта не будем ставить выше, чем поддержание самого экспорта, то все выиграют.

— Вы прямо особо акцентируете на том, что непроданный уголь — мёртвый груз. И его вывоз — абсолютное благо…

— Именно так: продажа угля — это большее благо для страны, чем высокий железнодорожный тариф. Потому что деньги за проданный уголь можно обменять на то, чего стране не хватает — технологии, оборудование. Что толку в высоком тарифе на перевозку, если и уголь не продаётся, и тариф, соответственно, не собирается? Лучше уголь вывезти, продать, пошлины/налоги собрать и РЖД субсидировать, чем ничего из этого не сделать и передать потомкам эти залежи.

… Вот, например, скоро откроется «Лавна». Отличный порт. Незамерзающий. Свободный от недружественных проливов. Глубоководный. Чем его будем грузить, если и для нынешних портов региона не хватает провозных мощностей? А там ещё и братская республика порт собирается строить.

— Может быть, на северо-запад и Мурманск — другая грузовая база должна быть. Там те же самые удобрения могут идти…

— Удобрения должны получать абсолютный приоритет всегда на всех направлениях и магистралях просто потому, что страна больше зарабатывает на их экспорте. С этим не может быть вопросов. Уголь не должен конкурировать с другими грузами. Нужно научиться максимально заполнять углём все свободные мощности. В этом цель. 60% полувагонов перевозят уголь. Если их убрать с дороги, сколько придётся платить остальным за её содержание?

… Моё убеждение: «РЖД» должны везти грузы, а регулированием потоков и тарифами пусть занимается государство. Уголь очень волатильный по цене продукта, доля транспорта в конечной цене высока. Транспортники должны быть готовы в любой момент снижать свои цены, реагируя на падение потока. Порты это умеют, фрахт умеет, операторы умеют. А вот «РЖД» в силу совершенно объективных причин не умеет.

Полная версия интервью: https://vgudok.com/eksperty/

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255041%2Falbum-149919532_00%2Frev