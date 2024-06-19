Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностейВ Мурманской области пункты витаминизации перейдут на летний режим работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.24 11:00

Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностей

18 июня вышла вторая часть интервью «Vgudok» с коммерческий директором НТК Сергеем Ермолаевым. В нём зашла речь о пропускных возможностях на мурманском направлении.

Напомним, в первой части интервью Сергей Ермолаев выдвинул тезис о необходимости изменения государственного отношения к экспорту угля. Квинтэссенция его предложения: вывезти из страны как можно больше угля и как можно быстрее (без ущерба для других грузов на путях РЖД).

В новом интервью - второй части серьёзной темы коммерческий директором НТК отмечает, что инвестиций становятся всё больше, сроки растут, а результаты становятся все более отдаленными и менее предсказуемыми. Альтернативой, а лучше дополнительным проектом могла бы стать расшивка узких мест на западных направлениях.

Сергей Ермолаев утверждает, что, если мы будем думать об экспорте угля, как абсолютном благе для страны, и вопросы распределения выгод от экспорта не будем ставить выше, чем поддержание самого экспорта, то все выиграют.

— Вы прямо особо акцентируете на том, что непроданный уголь — мёртвый груз. И его вывоз — абсолютное благо…

— Именно так: продажа угля — это большее благо для страны, чем высокий железнодорожный тариф. Потому что деньги за проданный уголь можно обменять на то, чего стране не хватает — технологии, оборудование. Что толку в высоком тарифе на перевозку, если и уголь не продаётся, и тариф, соответственно, не собирается? Лучше уголь вывезти, продать, пошлины/налоги собрать и РЖД субсидировать, чем ничего из этого не сделать и передать потомкам эти залежи.

… Вот, например, скоро откроется «Лавна». Отличный порт. Незамерзающий. Свободный от недружественных проливов. Глубоководный. Чем его будем грузить, если и для нынешних портов региона не хватает провозных мощностей? А там ещё и братская республика порт собирается строить.

— Может быть, на северо-запад и Мурманск — другая грузовая база должна быть. Там те же самые удобрения могут идти…

— Удобрения должны получать абсолютный приоритет всегда на всех направлениях и магистралях просто потому, что страна больше зарабатывает на их экспорте. С этим не может быть вопросов. Уголь не должен конкурировать с другими грузами. Нужно научиться максимально заполнять углём все свободные мощности. В этом цель. 60% полувагонов перевозят уголь. Если их убрать с дороги, сколько придётся платить остальным за её содержание?

… Моё убеждение: «РЖД» должны везти грузы, а регулированием потоков и тарифами пусть занимается государство. Уголь очень волатильный по цене продукта, доля транспорта в конечной цене высока. Транспортники должны быть готовы в любой момент снижать свои цены, реагируя на падение потока. Порты это умеют, фрахт умеет, операторы умеют. А вот «РЖД» в силу совершенно объективных причин не умеет.

Полная версия интервью: https://vgudok.com/eksperty/

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255041%2Falbum-149919532_00%2Frev

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Ландшафтный дизайнэто просто!». Познавательная программа, Сезон 2 (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России введёт двухдневный «период охлаждения» для подозрительных операций с цифровым рублем-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области создадут Единую систему мониторинга состояния ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика