Для пожилых людей вакцинация - самая эффективная защита от COVID – Татьяна Кусайко

Заслуженный врач России, заместитель главы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко заявила, что для пожилых людей самая эффективная защита от коронавируса — вакцинация, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что граждане старше 60 лет включены в приоритетную группу в национальном календаре при проведении вакцинации от коронавируса. Кусайко напомнила, что вакцина «Спутник V»" прошла клинические исследования на добровольцах старшего возраста, поэтому её безопасность и эффективность у пожилых людей доказана.

Сенатор подчеркнула, что людей старшего возраста во всем мире прививают в первую очередь. По её словам, у пожилых, как правило, более ослабленная иммунная система, есть различные хронические заболевания и патологии, поэтому организм хуже отвечает на внедрение инфекции, а заболевание протекает тяжелее.

Кусайко отметила, что сейчас особенно важно беречь себя пожилым людям и защищаться вакциной. По её словам, надо также учесть тот факт, что за зиму иммунитет ослабевает, солнца ещё недостаточно, а сезонных овощей и фруктов пока нет.

«Переносимость вакцины «Спутник V» хорошая, и, если после прививки возникают побочные реакции — боль в месте укола, повышение температуры, общее недомогание или головная боль, — все это быстро проходит», — добавила она.

Парламентарий, которая сама старше 60 лет, заявила, что перенесла вакцинацию легко. По её словам, после введения второго компонента была небольшая реакция в виде повышения температуры и несильной мышечной боли, но всё прошло на следующий день.