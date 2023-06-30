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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 17:00

Для пожилых северян в Апатитах организовали мастер-класс по посадке северных растений

Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» регулярно проводит для подопечных граждан мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей.

Участниками одного из таких мероприятий стали 20 постояльцев стационарного отделения для престарелых и инвалидов. В начале мастер-класса присутствующим рассказали о том, что можно выращивать в наших климатических условиях, правилах посадки, ухода за растениями, а также об их полезных свойствах.

После небольшой лекции проживающие в отделении пожилые люди высадили на приусадебном участке учреждения различную витаминную зелень и цветы. Рассада была предоставлена Полярной опытной станцией филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова.

Теперь постояльцы стационарного отделения с нетерпением ждут, когда можно будет собрать первый урожай зелёных витаминов и насладиться результатом своего труда. Такие мероприятия проводятся ежегодно и очень важны для получателей социальных услуг отделения — это и здоровье, и досуг, и хорошее настроение, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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