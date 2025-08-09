Для предпринимателей и инвесторов открыт сервис «Витрина инвестиционных проектов»

На цифровой платформе МСП.РФ доступен бесплатный сервис для предпринимателей «Витрина инвестиционных проектов». Это удобный инструмент для поиска, сравнения и презентации бизнес-идей на разных стадиях развития.

Для предпринимателей открывается возможность привлечь финансирование, представив свой проект потенциальным инвесторам. Для инвесторов – доступ к перспективным проектам из разных отраслей, где можно проанализировать, сравнить и выбрать наиболее интересное предложение.

Подробная информация на цифровой платформе МСП.РФ по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551570/#&gid=1&pid=1