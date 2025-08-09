Мурманская область. Арктика (16+)09.08.25 12:00
Для предпринимателей и инвесторов открыт сервис «Витрина инвестиционных проектов»
На цифровой платформе МСП.РФ доступен бесплатный сервис для предпринимателей «Витрина инвестиционных проектов». Это удобный инструмент для поиска, сравнения и презентации бизнес-идей на разных стадиях развития.
Для предпринимателей открывается возможность привлечь финансирование, представив свой проект потенциальным инвесторам. Для инвесторов – доступ к перспективным проектам из разных отраслей, где можно проанализировать, сравнить и выбрать наиболее интересное предложение.
Подробная информация на цифровой платформе МСП.РФ по ссылке.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551570/#&gid=1&pid=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
-Скоро в эфире16:05«Пора красных яблок». Художественный фильм (12+)17:20«В. Гости». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 39 копеек, евро укрепился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе