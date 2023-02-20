Для предпринимателей и самозанятых Мурманской области проведут практический семинар «Заработок на Wildberries и OZON»

Практический семинар «Заработок на Wildberries и OZON» проведут для тех, кто планирует продавать свои товары на маркетплейсах. Он состоится 27 и 28 февраля в Центре «Мой бизнес».

Представители компании ООО «ГОСТОРГ» Александр Шахшаев и Виктория Ермошина расскажут о том, как правильно выбрать товарную категорию для продажи, где искать тренды и черпать идеи. Разберут пошаговый алгоритм для успешного заработка на маркетплейсах и методы внутреннего продвижения, а также научат правильно рассчитывать цену продажи товара для выявления его рентабельности.

Участников двухдневного семинара ждут: наглядный разбор карточек товара, анализ ниш через сервисы аналитики; приятные бонусы для дальнейшей работы с маркетплейсами, в том числе электронные таблицы для просчёта Unit-экономики, видео-инструкция по настройке внутренней рекламы; инструкция «Топ-14 ошибок новичка на маркетплейсе»; чек-лист «Как получить заказы, не закупая товар».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, семинар состоится 27 и 28 февраля с 17.00 до 18.30 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой бизнес», ул. Подстаницкого, 1. Для участия необходима предварительная регистрация.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».