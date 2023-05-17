Для предпринимателей Кольского Заполярья организовали бизнес-завтрак

Для предпринимателей Мурманской области провели бизнес-завтрак, в ходе которого они обсудили с представителями Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики актуальные вопросы бизнес-сферы.

Организаторы мероприятия – региональное отделение предпринимательского сообщества «Опора России» при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Гостями встречи «Деловая беседа за чашечкой бодрящего кофе» стали начальник управления государственной поддержки предпринимательства министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор и директор ООО «КРДВ Мурманск» Александр Шутов, который рассказал участникам про льготы для Арктических резидентов.

«Проект «Бизнес-завтрак», организованный МРО «Опора России», служит площадкой для проведения открытых диалогов предпринимателей и представителей власти в комфортной атмосфере. Это хорошая возможность не только пообщаться с компетентными людьми, но и завести полезные для развития своего дела знакомства», – отметила Марта Говор.

Предприниматели лично задали вопросы о том, как начать своё дело, какой бизнес сейчас наиболее актуален и какую поддержку от государства можно получить.

Собравшиеся также обсудили перспективы бизнеса в условиях санкций. Обратная связь показала, что предложенные направления деятельности весьма актуальны.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, данный формат является эффективным средством коммуникации, позволяя непосредственным участникам экономической жизни региона вносить свою лепту в социально-экономическую политику области, а также служит инструментом обратной связи для представителей органов власти.

Фото: https://gov-murman.ru