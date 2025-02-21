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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 19:35

Для предпринимателей Кольского Заполярья пройдёт вебинар по некоторым вопросам налогообложения

5 марта в 11.00 состоится вебинар «Дробление бизнеса: риски и ответственность. Подбор законных решений от налогового консультанта», организуемый Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Спикер мероприятия – член палаты налоговых консультантов, основатель и руководитель «Центра бухгалтерского сопровождения и налогового консультирования» Эльвира Хайбулина расскажет участникам о налоговой амнистии по дроблению бизнеса, о признаках дробления, о том, как проверяет бизнес налоговая, поделится законными решениями от налогового эксперта.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке: https://vk.com/app6013442_-144826549?form_id=15#form_id=15
Запись вебинара не предусмотрена. Ссылка на подключение будет направлена дополнительно.

Напомним, обратиться за поддержкой Центра «Мой бизнес» Мурманской области могут как действующие, так и начинающие предприниматели, самозанятые, а также те, кто только планирует открытие своего дела. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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