Для предпринимателей Кольского Заполярья пройдёт вебинар по некоторым вопросам налогообложения

5 марта в 11.00 состоится вебинар «Дробление бизнеса: риски и ответственность. Подбор законных решений от налогового консультанта», организуемый Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Спикер мероприятия – член палаты налоговых консультантов, основатель и руководитель «Центра бухгалтерского сопровождения и налогового консультирования» Эльвира Хайбулина расскажет участникам о налоговой амнистии по дроблению бизнеса, о признаках дробления, о том, как проверяет бизнес налоговая, поделится законными решениями от налогового эксперта.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке: https://vk.com/app6013442_-144826549?form_id=15#form_id=15

Запись вебинара не предусмотрена. Ссылка на подключение будет направлена дополнительно.

Напомним, обратиться за поддержкой Центра «Мой бизнес» Мурманской области могут как действующие, так и начинающие предприниматели, самозанятые, а также те, кто только планирует открытие своего дела. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/