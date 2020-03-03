Для предпринимателей Мурманской области снижена ставка по кредитным продуктам

С 15 марта 2020 года процентная ставка по основным кредитным продуктам для предпринимателей Мурманской области будет снижена. Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМК «ФОРМАП») принято решение о понижении ставки на 1% по шести видам микрозаймов.

Так, с 5% до 4% годовых снижена ставка по займу для начинающих предпринимателей, предприятий в сфере туризма, а также сельскохозяйственных предприятий и субъектов сельхозкооперации.

Микрозаймы для женщин-предпринимателей и для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории моногородов Мурманской области, будут предоставляться под 5% годовых вместо 6%.

Процентная ставка по микрозайму на приобретение техники и оборудования, предназначенных для использования в предпринимательской деятельности, составит 6%. Ранее на эти цели займ предоставлялся под 7% годовых, сообщает Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Более подробную информацию об условиях предоставления микрозаймов предпринимателям Мурманской области можно получить у специалистов НМК «ФОРМАП» по телефону: (8152) 410-733.