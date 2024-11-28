Для предпринимателей разработан новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»
С 1 января 2025 года, согласно внесенным изменениям в федеральный закон, всем регионам предоставлено право по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
Налоговый режим является экспериментальным и действует до 31 декабря 2027 года включительно. Переход на него осуществляется добровольно, каждая организация и индивидуальный предприниматель может самостоятельно оценить экономическую целесообразность применения Автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
Налоговый режим предусматривает уплату налога по следующим ставкам:
- 8 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы;
- 20 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
АУСН имеет ряд преимуществ:
- освобождение от уплаты страховых взносов как за самих предпринимателей, так и за работников (предприниматели-работодатели уплачивают только фиксированный взнос «на травматизм», не зависящий от количества сотрудников);
- отсутствует обязанность подавать декларацию;
- отсутствует необходимость расчета налога (его рассчитывает Федеральная налоговая служба);
- снижается количество налоговой отчетности;
- НДФЛ с заработной платы сотрудников исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк;
- отсутствуют выездные налоговые проверки в связи с автоматической передачей сведений о доходах и расходах;
- освобождение от уплаты ряда налогов (Для организаций: НДС, кроме ввозного и «агентского»; налога на прибыль, за исключением налога с дивидендов и по операциям с долгами; налога на имущество, кроме недвижимости, для которой налоговой базой является кадастровая стоимость. Для индивидуальных предпринимателей: НДС; НДФЛ с доходов от предпринимательства; налога на имущество, которое используется для бизнеса).
Для применения АУСН необходимо соблюдать ряд условий:
- годовой доход не более 60 млн рублей;
- остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей;
- численность работников не более 5 человек;
- отсутствие у предприятия филиалов и обособленных подразделений;
- открытие расчетных счетов только в уполномоченных банках;
- выплата заработной платы работникам только в безналичной форме;
- не применяется одновременно с другими специальными налоговыми режимами.
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области напоминает, что перейти на специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» можно через «личный кабинет» налогоплательщика.
Вчера депутаты Мурманской областной Думы приняли законопроект в первом и окончательном чтении.