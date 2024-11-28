Для предпринимателей разработан новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

С 1 января 2025 года, согласно внесенным изменениям в федеральный закон, всем регионам предоставлено право по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Налоговый режим является экспериментальным и действует до 31 декабря 2027 года включительно. Переход на него осуществляется добровольно, каждая организация и индивидуальный предприниматель может самостоятельно оценить экономическую целесообразность применения Автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Налоговый режим предусматривает уплату налога по следующим ставкам:

- 8 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы;

- 20 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

АУСН имеет ряд преимуществ:

- освобождение от уплаты страховых взносов как за самих предпринимателей, так и за работников (предприниматели-работодатели уплачивают только фиксированный взнос «на травматизм», не зависящий от количества сотрудников);

- отсутствует обязанность подавать декларацию;

- отсутствует необходимость расчета налога (его рассчитывает Федеральная налоговая служба);

- снижается количество налоговой отчетности;

- НДФЛ с заработной платы сотрудников исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк;

- отсутствуют выездные налоговые проверки в связи с автоматической передачей сведений о доходах и расходах;

- освобождение от уплаты ряда налогов (Для организаций: НДС, кроме ввозного и «агентского»; налога на прибыль, за исключением налога с дивидендов и по операциям с долгами; налога на имущество, кроме недвижимости, для которой налоговой базой является кадастровая стоимость. Для индивидуальных предпринимателей: НДС; НДФЛ с доходов от предпринимательства; налога на имущество, которое используется для бизнеса).

Для применения АУСН необходимо соблюдать ряд условий:

- годовой доход не более 60 млн рублей;

- остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей;

- численность работников не более 5 человек;

- отсутствие у предприятия филиалов и обособленных подразделений;

- открытие расчетных счетов только в уполномоченных банках;

- выплата заработной платы работникам только в безналичной форме;

- не применяется одновременно с другими специальными налоговыми режимами.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области напоминает, что перейти на специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» можно через «личный кабинет» налогоплательщика.

Вчера депутаты Мурманской областной Думы приняли законопроект в первом и окончательном чтении.