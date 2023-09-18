Для предпринимателей региона проведут практический семинар о работе на Wildberries

30 сентября в Центре «Мой бизнес» пройдёт практический семинар «Заработок на Wildberries. Пошаговый алгоритм» для тех, кто планирует продавать свои товары на маркетплейсах.

Эксперты расскажут о видах взаимодействия с маркетплейсами, о том, какой должен быть товар для продажи, как правильно выбрать товарную категорию, где искать тренды и черпать идеи.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участники разберут пошаговый алгоритм для успешного заработка на маркетплейсах и методы внутреннего продвижения, а также научатся правильно рассчитывать цену продажи товара для выявления его рентабельности.

Всех участников семинара будут ждать приятные бонусы для дальнейшей работы с маркетплейсами: электронные таблицы для просчёта Unit-экономики и инструкция «Топ-14 ошибок новичка на маркетплейсе».

Семинар состоится 30 сентября с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой бизнес», ул. Подстаницкого, 1. Регистрация по ссылке.