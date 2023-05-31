Для предпринимателей региона утвержден особый знак Мурманской области

Вчера на заседании Мурманской областной Думы единогласно принят закон, учреждающий в регионе особый знак «За заслуги в предпринимательской деятельности».

На получение особого знака смогут претендовать индивидуальные предприниматели, учредители и руководители компаний, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области не менее 10 лет, зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете на территории региона, внесшие значительный вклад в развитие экономики Кольского полуострова.

Министерством развития Арктики и экономики региона совместно с представителями бизнес-объединений области были разработаны критерии оценки деятельности хозяйствующих субъектов при дальнейшем рассмотрении вопроса о награждении новым особым знаком.

В частности, будет проводиться комплексная оценка экономических показателей деятельности в динамике; деятельности, направленной на популяризацию и развитие предпринимательства в Мурманской области и за ее пределами; также предусмотрены оценки за инновационность и активность в проектах социальной направленности; иные критерии.

При присвоении награды предусмотрено разовое вознаграждение в размере 15000 рублей. Ежегодно может быть произведено не более 5 награждений.

Подзаконный акт, регулирующий порядок представления кандидатур на награждение, будет проработан Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru