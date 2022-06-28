Для представителей турбизнеса Мурманской области проведут презентацию цифровой платформы RUSSPASS

Для турбизнеса Мурманской области проведут презентацию цифровой платформы RUSSPASS. Мероприятие организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области и Комитет по туризму города Москвы. Презентация стартует 30 июня в 11.00.

Платформа RUSSPASS создана для организаций путешествий по России. Здесь можно заказать отель, билеты на самолет или поезд, в музей, заказать тур или экскурсию или составить маршрут по достопримечательностям. Сервис сотрудничает со всеми регионами России и подключает партнёров: отели, туроператоров, гидов, музеи, рестораны и других представителей туристической отрасли.

На презентации представители RUSSPASS расскажут о сервисе, алгоритме подключения к нему и о технических условиях, а также о возможностях для партнеров по продвижению и реализации услуг.

Для подтверждения участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Ссылка на онлайн-презентацию будет направлена с 29 июня до 18.00 на электронную почту, указанную в регистрационной форме, сообщает комитет по туризму Мурманской области.