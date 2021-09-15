Для представителей туриндустрии Мурманской области проведут мастер-классы

С 15 по 27 сентября Федеральное агентство по туризму организует для представителей индустрии бесплатные мастер-классы. Спикеры расскажут, как внедрять инноваций в бизнес и грамотно управлять качеством туристических услуг.

Наставниками и экспертами программы станут:

•Никита Лапов – руководитель мультимедийных проектов «Forbes»;

•Ольга Карпова – руководитель отдела развития Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководитель программ по управлению креативными проектами;

•Майя Ломидзе – сопредседатель Экспертного совета по внутреннему и въездному туризму, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России;

•Юлия Грязнова – руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты»;

•Анна Железняк – вице-президент ФРиО Северо-Запад по маркетингу, Директор «Школы наставников в индустрии гостеприимства»;

•Тамила Сафикюрдская – управляющий партнер – директор по развитию консалтинговой группы «Город мастеров» и лауреат награды правительства Санкт-Петербурга за инновационный проект продвижения города.

По итогам программы участники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, сообщает комитет по туризму Мурманской области.