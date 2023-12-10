Сегодня в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось итоговое мероприятие, приуроченное к Дню добровольца. Для представителей волонтёрского движения, молодёжных организаций и объединений, юных северян, отличившихся в учёбе, творчестве и спорте организовали праздник «Сила Севера – в людях!».

«Вы все – из разных уголков нашей области, и каждый из вас делает что-то важное и полезное. Вы ежедневно делаете лучше наши города, нашу область и нашу страну. Последние годы – это годы испытаний для России. Сначала случился ковид, и вы активно включились в помощь северянам. Сегодня идёт специальная военная операция, и многие из вас фактически находятся на передовой, – на передовой помощи нашим бойцам и их семьям. Каждый из вас – это лидер, это сила, это настоящее и будущее нашей Арктики!», – отметил губернатор.

Андрей Чибис вручил представителям заполярного актива Благодарственные письма губернатора Мурманской области, а также именные стипендии губернатора Мурманской области «Олимп».

На празднике «Сила Север – в людях!» присутствовала делегация молодёжи Приморского района Запорожской области. В рамках мероприятия был организован телемост – символическое открытие молодёжного пространства «СОПКИ» в Приморске. Капитальные работы были проведены в здании Приморского Центра детского и юношеского творчества, – здесь появились новые кабинеты для творчества и досуга, студия звукозаписи и мини-музей.

«Мы очень рады видеть людей, ставших нам близкими и родными. Когда мы взяли шефство над Приморским районом, то решили, что это просто будет ещё один наш муниципалитет. Бывать у вас в гостях для нас радость и большая честь», – подчеркнул глава региона. Он также вручил награды активным северянам за участие в гуманитарных миссиях.

Председатель наблюдательного совета Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис вручила награды конкурса «Доброволец года» представителям волонтёрского и добровольческого движения.

«Для меня этот праздник – самый волнительный в году, ведь я знаю многих вас лично, знаю, через какие сложности вы проходите, а самое главное, – знаю результаты ваших добрых дел. Здесь собрались не просто самые добрые люди нашей области, а те, которые готовы делиться этим добром», – отметила Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила награды Литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого, а также ряд наград активной молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru