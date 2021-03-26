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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 08:45

Для присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» работникам оленеводства потребуется меньший трудовой стаж

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по социальной политике и охране здоровья, которое вёл заместитель председателя комитета Роман Пономарёв. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области».

Он разработан во исполнение поручения губернатора Мурманской области А.В. Чибиса о рассмотрении условий присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» работникам оленеводства в части расчёта трудового стажа для пастухов-оленеводов различных национальностей.

Отмечалось, что основным условием для присвоения звания является общий стаж работы или службы на территории Мурманской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Вместе с тем, законом предусмотрено снижение указанного стажа в том числе для коренных малочисленных народов Севера - саамов, проработавших в оленеводстве не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Изменения в закон распространяют право присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» на всех лиц независимо от национальности, проработавших в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих оленеводства на территории Мурманской области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Региональные парламентарии одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции проекта закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

- Важная и напрямую касающаяся социального благополучия наших граждан инициатива, - подчеркнул Роман Пономарев. – Законопроект устанавливает размер, порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет на территории области нуждающимся семьям.

Размер ежемесячной выплаты составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, и будет зависеть от доходов семьи.

Размер выплаты составит: 50% от ВМП для детей на 2021 год - 9325,00 руб.; 75% от ВМП для детей на 2021 год - 13987,50 руб.; 100% от ВМП для детей на 2021 год - 18650,00 руб.

Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств, в том числе из областного бюджета на 2021 год в размере - 324,3 млн рублей.

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