Региональное объединение работодателей отметило 35-летие деловой конференцией «Бизнес-весна 2026»«Большие гастроли»: Липецкий театр кукол впервые выступит в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.26 09:30

Для прохождения военной службы по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району требуются граждане мужского пола

1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТУ:

1.1. Граждане РФ.

1.2. Образование не ниже 11 классов.

1.3. Ранее прошедшие военную службу по призыву, ТАКЖЕ рассматриваются выпускники 11 классов, студенты последних курсов вузов и техникумов, ранее не служившие в армии.

1.4. Признанные годными к прохождению военной службы (категория не ниже Б).

1.5. Возраст до 39 лет.

2. НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА:

2.1. Уволенные с военной службы по контракту по негативным статьям (в том числе, написавшие рапорт на увольнение по собственному желанию раньше окончания срока контракта).

2.2. Офицеры запаса.

2.3. Военнослужащие, уже проходящие службу по контракту в других ведомствах.

2.4. Имеющие судимости (в т.ч. погашенные или по примирению сторон).

2.5. Граждане, имеющие гражданство другого государства.

3. В ХОДЕ ОТБОРА КАНДИДАТ:

3.1. Проходит медицинское обследование и профессионально-физиологический отбор (психолог, тесты и полиграф) по месту жительства.

3.2. Предоставляет копии документов всех близких родственников.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЬГОТЫ В СЛУЧАЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ:

4.1. Денежное довольствие 70 тысяч в начале, далее выше на 10% каждые полгода (пропорционально северной надбавке).

4.2. Ежегодное индексирование денежного довольствия.

4.3. Раз в год выплачивается материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания.

4.4. Льготное исчисление выслуги лет (1 год за 1,5, а также северная пенсия).

4.5. Присвоение воинского звания прапорщик («мичман») сразу при зачислении в списки части.

4.6. Выдается продовольственный паёк.

4.7. Оплачиваемый больничный лист в размере 100%.

4.8. Право на приобретение жилья в собственность через 3 года службы по программе накопительно-ипотечной системы для военнослужащих (военная ипотека).

4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск до 60 суток + предоставляются дни на дорогу к месту проведения отпуска. Оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно.

4.10. Предоставляется жильё для проживания по месту прохождения службы, а также выплачивается компенсация за аренду жилого помещения с учетом состава семьи.

Телефон для связи 8-8152-487-577.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире05:30«Династия. Семейная история, рассказанная за ночь...». Документальный фильм (16+)06:10«Международные новости». Информационная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: Мурманская область оказалась в числе регионов, где в среднем жители получают зарплату более 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 60 копеек, евро теряет 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4-6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»