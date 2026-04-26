Для прохождения военной службы по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району требуются граждане мужского пола

1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТУ:

1.1. Граждане РФ.

1.2. Образование не ниже 11 классов.

1.3. Ранее прошедшие военную службу по призыву, ТАКЖЕ рассматриваются выпускники 11 классов, студенты последних курсов вузов и техникумов, ранее не служившие в армии.

1.4. Признанные годными к прохождению военной службы (категория не ниже Б).

1.5. Возраст до 39 лет.

2. НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА:

2.1. Уволенные с военной службы по контракту по негативным статьям (в том числе, написавшие рапорт на увольнение по собственному желанию раньше окончания срока контракта).

2.2. Офицеры запаса.

2.3. Военнослужащие, уже проходящие службу по контракту в других ведомствах.

2.4. Имеющие судимости (в т.ч. погашенные или по примирению сторон).

2.5. Граждане, имеющие гражданство другого государства.

3. В ХОДЕ ОТБОРА КАНДИДАТ:

3.1. Проходит медицинское обследование и профессионально-физиологический отбор (психолог, тесты и полиграф) по месту жительства.

3.2. Предоставляет копии документов всех близких родственников.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЬГОТЫ В СЛУЧАЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ:

4.1. Денежное довольствие 70 тысяч в начале, далее выше на 10% каждые полгода (пропорционально северной надбавке).

4.2. Ежегодное индексирование денежного довольствия.

4.3. Раз в год выплачивается материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания.

4.4. Льготное исчисление выслуги лет (1 год за 1,5, а также северная пенсия).

4.5. Присвоение воинского звания прапорщик («мичман») сразу при зачислении в списки части.

4.6. Выдается продовольственный паёк.

4.7. Оплачиваемый больничный лист в размере 100%.

4.8. Право на приобретение жилья в собственность через 3 года службы по программе накопительно-ипотечной системы для военнослужащих (военная ипотека).

4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск до 60 суток + предоставляются дни на дорогу к месту проведения отпуска. Оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно.

4.10. Предоставляется жильё для проживания по месту прохождения службы, а также выплачивается компенсация за аренду жилого помещения с учетом состава семьи.

Телефон для связи 8-8152-487-577.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
