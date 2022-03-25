В последние несколько лет в регионе неуклонно снижается численность населенияМорской порт Мурманск открыт для иностранных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 11:00

Для промышленных предприятий Мурманской области разработан ряд мер поддержки

24 марта на заседании правительства Мурманской области заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова представила план первоочередных действий по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Мурманской области, который включает в себя 32 (с подпунктами – 52) мероприятия по пяти направлениям. Первое направление – поддержка промышленного производства.

«Для системообразующих предприятий возобновлены меры поддержки, действовавшие в период пандемии. Это субсидии в целях возмещения затрат. Правила предоставления субсидии сейчас находятся в разработке. Также государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам, привлекаемым на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития», – отметила вице-губернатор в докладе.

Для системообразующих предприятий промышленности и торговли доступны льготные кредиты по ставке 11% годовых. Также заявлено возобновление механизма СПИК 1.0 (специальный инвестиционный контракт).

На уровне региона также вводятся дополнительные меры поддержки промышленности, которые будут действовать вне зависимости от наличия санкций.

«Инвесторы Мурманской области имеет право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациями. Эта мера будет стимулировать стабильно работающие предприятия обновлять производственные фонды», – пояснила Ольга Кузнецова.

Воспользоваться правом на данный налоговый вычет могут инвесторы, реализующие стратегические проекты Мурманской области и осуществляющие деятельность, отнесенную в соответствии с ОКВЭД к подклассу 07.1 «Добыча и обогащение железных руд» и участники национального проекта «Производительность труда» с годовым объемом выручки до 30 миллиардов рублей.

В Мурманской области создадут фонд развития промышленности, который будет предоставлять как федеральные меры поддержки, предусмотренные совместными программами федерального Фонда развития промышленности и региональных фондов, так и региональные программы поддержки.

«Соглашение с федеральным фондом развития промышленности позволяет региональным фондам осуществлять совместное финансирование проектов в форме займов под 1% и 3% годовых в рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» в соотношении 70% федеральных средств и 30% средств регионального бюджета», – пояснила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также разработан ряд нефинансовых мер поддержки, например, оказание содействия экспортоориентированным предприятиям в поиске новых логистических цепочек и заключении договоров на поставку продукции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Медведи Камчатки. Начало жизни». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика