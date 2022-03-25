Для промышленных предприятий Мурманской области разработан ряд мер поддержки

24 марта на заседании правительства Мурманской области заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова представила план первоочередных действий по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Мурманской области, который включает в себя 32 (с подпунктами – 52) мероприятия по пяти направлениям. Первое направление – поддержка промышленного производства.

«Для системообразующих предприятий возобновлены меры поддержки, действовавшие в период пандемии. Это субсидии в целях возмещения затрат. Правила предоставления субсидии сейчас находятся в разработке. Также государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам, привлекаемым на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития», – отметила вице-губернатор в докладе.

Для системообразующих предприятий промышленности и торговли доступны льготные кредиты по ставке 11% годовых. Также заявлено возобновление механизма СПИК 1.0 (специальный инвестиционный контракт).

На уровне региона также вводятся дополнительные меры поддержки промышленности, которые будут действовать вне зависимости от наличия санкций.

«Инвесторы Мурманской области имеет право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациями. Эта мера будет стимулировать стабильно работающие предприятия обновлять производственные фонды», – пояснила Ольга Кузнецова.

Воспользоваться правом на данный налоговый вычет могут инвесторы, реализующие стратегические проекты Мурманской области и осуществляющие деятельность, отнесенную в соответствии с ОКВЭД к подклассу 07.1 «Добыча и обогащение железных руд» и участники национального проекта «Производительность труда» с годовым объемом выручки до 30 миллиардов рублей.

В Мурманской области создадут фонд развития промышленности, который будет предоставлять как федеральные меры поддержки, предусмотренные совместными программами федерального Фонда развития промышленности и региональных фондов, так и региональные программы поддержки.

«Соглашение с федеральным фондом развития промышленности позволяет региональным фондам осуществлять совместное финансирование проектов в форме займов под 1% и 3% годовых в рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» в соотношении 70% федеральных средств и 30% средств регионального бюджета», – пояснила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также разработан ряд нефинансовых мер поддержки, например, оказание содействия экспортоориентированным предприятиям в поиске новых логистических цепочек и заключении договоров на поставку продукции.