Для промышленных предприятий организуют коллективную вакцинацию

2 февраля на заседании оперативного штаба принято решение организовать вакцинацию для трудовых коллективов на промышленных предприятиях. По информации главного санитарного врача региона, ни одного очага на предприятиях Мурманской области нет. Случаи заболеваний имеют спорадический характер, то есть работники заболевают в семейных очагах и до рабочего места не допускаются.

«Чтобы сохранить работоспособность предприятий, для этой профессиональной группы мы организуем вакцинацию по спискам от работодателя. Это поможет вакцинировать коллективы массово и в более короткие сроки. Схема такова: работники сообщат о своём желании привиться от коронавируса работодателю, руководитель подаст списки в медучреждения и в наших прививочных пунктах выделят дни и время для коллективов», – объяснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.