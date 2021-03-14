Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!

Сегодня, 14 марта, свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

По предварительным данным Мурманскстата, в 2020 году жители Мурманской области потратили на жилищные, коммунальные и бытовые услуги чуть более 32 миллиардов рублей, что составило более половины всех израсходованных денег на платные услуги в целом.

За жилищные услуги (плата за найм жилого помещения, управление, содержание и текущий ремонт общедомового имущества и оплата студентов за проживание в общежитиях) в 2020 году северяне заплатили 6,8 миллиарда рублей, за коммунальные – 19,7 миллиарда рублей.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, на бытовые услуги в 2020 году было потрачено 5,6 миллиарда рублей. Наибольшим спросом пользовались услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них жители региона израсходовали более 2 миллиардов рублей. На парикмахерские услуги пришлось почти 1,3 миллиарда рублей, на ремонт и строительство жилья – 700 миллионов рублей.

В среднем в 2020 году на платные услуги каждый житель Мурманской области потратил почти 78 тысяч рублей (в 2019 году – 85 тысяч рублей), а на бытовые – 7,6 тысячи рублей (в 2019 году – 8 тысяч рублей).