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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.22 16:30

Для работодателей расширена программа субсидирования найма безработных в возрасте до 30 лет

Теперь она распространяется на всех безработных граждан в возрасте до 30 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Программа субсидирования найма начала действовать в марте 2021 года. В её рамках работодателям платят по три МРОТ и компенсируют страховые взносы с этой суммы за каждого трудоустроенного. Деньги приходят тремя частями. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев. При этом нет ограничений, на что можно потратить полученные средства.

Ранее компании и организации могли получить господдержку при трудоустройстве некоторых категорий граждан до 30 лет. Речь идёт о выпускниках колледжей и вузов, у которых нет опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей. Теперь работодатели смогут получить субсидии при трудоустройстве всех безработных граждан до 30 лет.

Кроме того, исключается требование о регистрации в качестве безработных людей, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но оказались под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск или переведены на неполный рабочий день. В кабмине заявили, что это позволит упростить и ускорить трудоустройство таких граждан.

Как пишет «ПГ», ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что с 1 марта по 1 июня количество безработных, которые зарегистрировались в центрах занятости, составляло 660-680 тысяч человек, что является низким показателем для России, а с июня наблюдается рост числа безработных.

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