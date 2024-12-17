Для работы в Мурманске направлены дополнительные мусоровозы

В минувшие выходные сильные морозы серьёзно осложнили работу всех коммунальных служб региона, в том числе в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В условиях низких температур отказывали гидравлические системы мусоровозов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в результате практически на 10% контейнерных площадок Мурманска пришлось перенести вывоз ТКО на более позднее время. На части контейнерных площадок зафиксировано значительное переполнение контейнеров. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Для приведения всей системы к работе в нормальном режиме региональным оператором принято решение направить в областной центр дополнительную технику.

На маршрутах транспортирования ТКО на всей территории региона задействовано свыше 120 единиц специализированной техники, отличающейся большой вместимостью, хорошим коэффициентом сжатия и способностью работать в сложных погодных условиях.

В то же время регоператор обращается к автовладельцам с просьбой не парковать свои машины вблизи контейнерных площадок. Такие препятствия создают дополнительные сложности для водителей мусоровозов. Управляющие компании должны своевременно посыпать дороги, ведущие к контейнерным площадкам, пескосоляной смесью, а также заниматься расчисткой подъездных путей. В противном случае техника не сможет подъехать к месту накопления ТКО и выгрузить отходы из баков.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».