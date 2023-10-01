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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.23 13:00

Для ранней профориентации учеников региональная программа «На Севере – жить!» интегрирована с всероссийскими профориентационными проектами «Билет в будущее» и «Профминимум»

«В первом участвуют почти восемь тысяч школьников области, им доступны 60 программ профессионального выбора на 20 региональных площадках в колледжах. Наиболее популярны среди школьников пробы по специальностям «Инженерный дизайн CAD», «Электромонтаж», «Изготовление прототипов», «Медицинский и социальный уход», «Реклама», «Преподавательская деятельность», «BIM – технологии», «Поварское дело». Уже проведено более 260 профориентационных занятий и 600 виртуальных проб более чем для трех тысяч школьников», – сообщила 29 сентября в апатитах на выездном заседании правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова.

Проект Минпросвещения РФ «Профминимум» стартовал в новом учебном году и обязателен для внедрения на территории всей страны. Он включает в себя курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» для учеников 6-11 классов. В Мурманской области 17 занятий из 34 будут посвящены колледжам, вузам и предприятиям региона.

С 2019 года для учеников 10-х классов на базе 11 региональных колледжей организовано профессиональное обучение за счёт средств областного бюджета. Школьники могут выбрать одну из 14 программ: от слесаря-электромонтажника до специалиста по маникюру. За прошедший период обучено более 800 ребят. С нового учебного года к обучению по программам приступили ещё 245 детей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в школах региона открыто более 270 профильных классов, в том числе 29 инженерных классов, в которых дети могут подготовиться к получению специальностей, востребованных на градообразующих предприятиях. Компании «ФосАгро», «Роснефть», «Газпром», «Кольская АЭС», «НОВАТЭК» продолжают тесно взаимодействовать с образовательными организациями.

«ФосАгро»-классы, «Роснефть»-классы, «Газпром»-классы, транспортно-логистические, РЖД- и авиаклассы, морские классы, «НОВАТЭК»-классы, судостроительные классы открыты в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кандалакшском районе, ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Североморск.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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