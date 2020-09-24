Для расчёта НДФЛ на проценты по вкладам будет использоваться новый порядок

С 1 января 2021 года вступит в силу новая редакция статьи 214.2 Налогового кодекса, которая содержит особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам.

Налог будет исчисляться с превышения суммы полученных процентов в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода.

Исключения: проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, ставка по которым в течение всего периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

В приведенном примере налог рассчитан из предположения, что ключевая ставка ЦБ РФ составит 4,5%. В этом случае необлагаемый доход по процентам составит 45000 рублей (1 млн рублей х 4,5%).

Доход в виде процентов, превышающий данную сумму, будет облагаться НДФЛ.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, налог рассчитывается налоговым органом на основании сведений, представляемых банками. Уплатить налог необходимо будет на основании полученного от налоговых органов уведомления.