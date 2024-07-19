Для ребят из Запорожской области мурманские строители отремонтируют кровлю школы

Строители из Мурманской области ремонтируют помещение пищеблока в школе села Петровка Запорожской области. Кроме этого, решено провести капитальный ремонт кровли.

Здание школы в Петровке не ремонтировалось много лет, и крыша пропускает воду, поэтому на капремонт кровли решено выделить дополнительные средства.

Что касается работ в пищеблоке петровской школы, то там уже подготовлены под покраску стены, а полы выложены плиткой. Техническая готовность объекта составляет 78%.

Как напоминает Министерство строительства Мурманской области, работы ведутся в рамках соглашения Мурманской области о сотрудничестве с Приморским районом Запорожской области.

Ранее строители из Кольского полуострова завершили капитальный ремонт кровли лицея в Приморске.

Фото: https://gov-murman.ru