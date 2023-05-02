Для реконструкции помещений бездомных животных города Мурманска нужны деньги, а владельцам четвероногих необходимо привить домашних животных от чумы плотоядных

Региональный координатор партпроекта «Защита животного мира» Евгений Никора вместе с активистами проекта в конце прошлой ели посетил муниципальный приют для бездомных животных города Мурманска.

В настоящее время в учреждении содержатся около 100 собак, порядка десяти кошек и одна ворона.

«Приют нуждается в реконструкции помещений и площадке для выгула собак, новом операционном столе и хирургической лампе, а также в обновлении ограждения. На всё это нужны немалые денежные средства, которые мы постараемся заложить в бюджет на следующий год», - рассказал Евгений Никора.

Заместитель председателя Общественного совета проекта «Защита животного мира» Ирина Комлева предложила организовать аналогичное посещение питомника кинологической службы Мурманской области, чтобы зоозащитники увидели, как должны содержаться животные на должном уровне.

В свою очередь директор общественного приюта Оксана Анчишкина обратила внимание на рост заболеваемости болезнью Карре (чума плотоядных) среди собак и обратилась к владельцам четвероногих с просьбой привить своих животных.

«Согласно статистике, смертность от чумы среди взрослых собак варьирует в пределах 10-50%, а среди щенков до года – 30-100%. Нередко владельцы опаздывают с визитом к врачу, приводя животное в запущенном состоянии. А ведь своевременная вакцинация может предотвратить болезнь и смерть питомца», - отметила Оксана Анчишкина.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/aktivisty-partproekta-zashita-zhivotnogo-mira-posetili-municipalnyj-priyut-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh-goroda-murmanska